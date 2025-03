Il PIANO della Ferrari con Hamilton prima dell'inizio della stagione!

Lewis Hamilton è stato nuovamente convocato nella sede della Ferrari per svolgere lavori "critici" in vista dell’inizio della stagione 2025 di Formula 1.

Il nuovo duo composto da Hamilton e Charles Leclerc affronta una settimana intensa, dato che entrambi hanno preso parte a una sessione di simulazione di tre giorni a Maranello.

L'obiettivo è analizzare la situazione prima del Gran Premio d'Australia, per consentire al team di comprendere meglio la monoposto e risolvere eventuali incognite.

Secondo Autoracer, è fondamentale ottimizzare il setup meccanico nella parte posteriore della SF-25, e questo lavoro al simulatore sarà cruciale per tutta la stagione 2025.

Inoltre, il programma dei piloti è particolarmente fitto, con impegni anche fuori dalla pista. Martedì, Hamilton e Leclerc sono stati visti a un evento PUMA insieme a Fred Vasseur, mentre giovedì saranno presenti alla presentazione ufficiale del team.

Questa sarà la prima stagione del sette volte campione del mondo con il team italiano, guidato dal manager francese. Dopo i test pre-stagionali, è chiaro che serviranno delle regolazioni sulla SF-25 per migliorarne il passo gara.

Inoltre, per la prima volta in oltre 12 anni, Hamilton si trova ad affrontare una nuova sfida con un team diverso, dopo il suo lungo periodo in Mercedes, iniziato nel 2013 dopo l’addio alla McLaren.

Correlato: Hamilton SCATENA la sua rabbia su Instagram!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato