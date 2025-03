La Ferrari risponde se Hamilton avrà la PREFERENZA su Leclerc

Ferrari ha chiarito se Lewis Hamilton avrà un trattamento di favore rispetto a Charles Leclerc nel Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha affrontato l’argomento in un’intervista con Corriere.it alla vigilia della nuova stagione, chiarendo il piano della squadra di Maranello: "Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una competizione tra compagni di squadra: dalle prove libere, alla qualifica, fino alla gara.

"Dobbiamo assicurarci che questo continui, è importante per la crescita del team. Attenzione, non parlo di conflitto, ma di competizione: il tuo compagno di squadra è sempre il tuo primo punto di riferimento.

"Mi auguro che vincano molte gare e poi, nella seconda parte del campionato, capiremo come siamo posizionati nella lotta per il titolo. Dal primo giorno in cui ho iniziato a parlare con Lewis, ero convinto che la sua presenza avrebbe aiutato anche Charles, togliendogli un po’ di pressione.

"E poi, dopo quattro anni accanto a Carlos, il modo migliore per crescere era avere un nuovo compagno di squadra. Anche per scoprire nuove metodologie di lavoro.", ha spiegato il manager francese.

Com’è finito il Campionato Piloti di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto rivali, riuscendo a gestire la pressione di Leclerc e Sainz e portando a casa un successo cruciale.

Per i piloti ispanici, la gara ha avuto un sapore agrodolce: Carlos Sainz ha chiuso in seconda posizione, mentre Fernando Alonso ha terminato al nono posto.

Dall’altro lato, Checo Pérez ha dovuto dire addio alla sua corsa a causa di un problema meccanico, mentre Franco Colapinto è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Oscar Piastri.

