Lewis Hamilton ATTACCATO per il suo passaggio in Ferrari!

Lewis Hamilton è stato criticato per la sua scelta di lasciare Mercedes e approdare in Ferrari per il Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Norbert Haug, ex responsabile del team tedesco, ha espresso il suo punto di vista sul sette volte campione del mondo in dichiarazioni riportate da PlanetF1: "È molto triste per me, devo dirlo. Non avrei mai pensato che Lewis avrebbe cambiato di nuovo squadra.

"Lo conosco da quando aveva 14 anni. C’è ancora un ottimo rapporto tra noi. Non lo vedevo da anni… e non so. Quando lavori con delle persone, con dei piloti, per così tanto tempo, è come se fosse il primo giorno, come se l’ultima riunione fosse stata ieri.

"Chiunque pensi che smetterà a 40 anni, che alzerà il piede dall’acceleratore o lavorerà con meno intensità, si sbaglia. Darà tutto in Ferrari. Sono convinto che offrirà il massimo delle sue prestazioni in gara.

"E se la macchina sarà competitiva, perché non dovrebbe riuscire a vincere l’ottavo titolo?", ha dichiarato Haug.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

