Vasseur con la Ferrari e TUTTI i team boss di F1 2025

Guidati da Fred Vasseur in Ferrari, tutti i team principal per la stagione 2025 di F1 sono stati annunciati.

Dieci nomi guideranno le scuderie della massima categoria, giocando un ruolo decisivo all'interno di ogni squadra. Di seguito scopri chi saranno i leader e quali sono le aspettative per l'anno a venire.

In Red Bull Racing, Christian Horner ha rappresentato la chiave del successo fin dai primi passi in Formula 1. Sotto la sua guida, il team ha vissuto due ere d'oro, tra il 2010 e il 2013, e nuovamente dal 2021 al 2024. Per il 2025, nonostante le critiche emerse nel 2024 per comportamenti controversi, l'inglese intende proseguire la tradizione vincente, consolidando ulteriormente il prestigio della scuderia.

Mercedes ha sempre fatto affidamento su Toto Wolff, il cui carisma e la sua visione strategica hanno guidato il team per decenni. Tra il 2014 e il 2020, sotto la sua direzione, Lewis Hamilton e la squadra hanno dominato la Formula 1. Nonostante la fase recente sia stata meno fruttuosa, l'auspicio è che nel 2025 Mercedes possa ritrovare parte del suo splendore, riconquistando il terreno perso agli occhi dei tifosi.

Ferrari

A partire dal 2023, Ferrari ha puntato tutto su Frédéric Vasseur come nuovo team principal. Proveniente da Alfa Romeo, Vasseur non ha ancora collezionato titoli, ma la trasformazione all'interno della scuderia è già evidente in ambito strategico, strutturale e prestazionale. L'obiettivo è chiaro: trasformare questi miglioramenti nella tanto attesa vittoria che segni il ritorno della casa rossa al vertice, la prima dal 2008.

Se da un lato Zak Brown rappresenta il volto istituzionale di McLaren in qualità di CEO, dall’altro Andrea Stella, in carica dal 2023, è il vero artefice del lavoro quotidiano dell’organizzazione. Il suo arrivo ha segnato una svolta decisiva, culminata nel titolo di costruttori conquistato nel 2024. Adesso, per il 2025, Stella ambisce a trasporre questo successo anche nella classifica piloti, continuando a far crescere il team.

Aston Martin

In Aston Martin, la spinta innovativa parte da Lawrence Stroll, sebbene il reparto tecnico abbia subito diverse trasformazioni. L'anno scorso, Mike Krack ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico, ma non è riuscito a mantenere la carica. Da qui, a partire dal 2025, Andy Cowell prenderà le redini con l’obiettivo di fare spazio a una rinascita che porti il team tra i quattro migliori, obiettivo rimasto finora irraggiungibile a causa di aggiornamenti poco convincenti nel 2022, 2023 e 2024.

Visa Cash App RB

Per molti anni, Franz Tost è stato il punto di riferimento per la scuderia sorella di Red Bull Racing. Dal 2024, il comando è passato a Laurent Mekies, arrivato da Ferrari, che ha affrontato il suo primo anno con numerose sfide, nonostante la promozione di Liam Lawson. L’obiettivo rimane invariato: spingere il team verso risultati ancora più ambiziosi nella prossima stagione.

In Williams, James Vowles ha assunto la guida nel 2023 dopo un periodo di forti difficoltà. Anche se alcuni progressi erano evidenti in quell’anno, il 2024 si è rivelato un periodo di ripartenze lente e contraccolpi. Con una formazione più esperta in vista per il 2025, Vowles nutre la speranza di gestire al meglio i costi e, soprattutto, di avviare una ripresa sportiva decisiva per rilanciare l’immagine della squadra.

Alpine

Il percorso di Alpine è stato segnato da turbolenze anche a livello dirigenziale. Oliver Oakes ha preso in mano le redini nel 2024, riuscendo nelle fasi finali della stagione a orientare nuovamente il team. Guardando al 2025, le aspettative sono quelle di consolidare questo slancio, con l’auspicio che la scuderia possa ambire a risultati decisamente più solidi e consistenti.

Kick Sauber

Sauber, ora in collaborazione con Audi in vista del ciclo 2026, si prepara a un nuovo inizio con Jonathan Wheatley al timone, proveniente da Red Bull. Durante il 2023 e il 2024 il team si è contraddistinto come il più lento del girone. Wheatley, che succede ad Alunni Bravi, prenderà ufficialmente possesso del ruolo il 1° aprile 2025, saltando così i primi due weekend del calendario.

