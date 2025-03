Attenta Ferrari! Verstappen accusato di aver influenzato la FIA

Un pilota di Formula 1, recentemente escluso dalla competizione, ha rivelato che il suo shockante licenziamento gli è stato comunicato con una chiamata all'ultimo minuto, proprio mentre si preparava per la stagione 2025.

La prossima stagione vedrà numerose novità in F1. Tra le misure previste, verrà eliminato il punto per il giro più veloce e le multe saranno aumentate, mentre le infrazioni comportamentali potranno addirittura portare alla sospensione di una gara.

Questi provvedimenti fanno parte di un aggiornamento del regolamento studiato per adeguare lo sport alle nuove esigenze.

L'uso di un linguaggio inappropriato da parte dei piloti è un altro ambito che la FIA intende controllare con maggior rigore. Fin dal Gran Premio di Singapore, quando Max Verstappen ha subito la sua prima sanzione nel 2024, le norme sono state sensibilmente inasprite.

Inoltre, l'organizzazione ha deciso di ristrutturare il proprio staff. Tra le novità più significative spicca l'esonero di Johnny Herbert dal ruolo di commissario di gara ed ex pilota di F1, il quale non ricoprirà tale incarico nella stagione 2025.

Perché Johnny Herbert è stato licenziato dalla FIA?

Il pilota britannico si è trovato al centro di una polemica dopo le aspre critiche di Jos Verstappen, a seguito della doppia sanzione inflitta a suo figlio, Max Verstappen, durante il Gran Premio del Messico 2024.

Jos Verstappen ha messo in discussione la compatibilità tra il ruolo di Herbert come commissario e il suo impegno come commentatore, sostenendo che rappresentava un evidente conflitto di interessi.

La partenza di Herbert è stata annunciata prima dell'inizio della stagione 2025, sotto il pretesto dell'impossibilità di conciliare le due mansioni.

Dopo la sua inaspettata esclusione, l’ex commissario ha rivelato che inizialmente era previsto che continuasse in carica per il 2025, fino a quando, all'ultimo minuto, è stato esonerato.

"Inizialmente, secondo me la vicenda non proveniva dalla FIA: si trattava di voci e commenti che, alla fine, hanno cambiato la direzione ufficiale", ha dichiarato Herbert a CasinoApps.com.

"Ogni decisione presa nel corso del 2024 era stata discussa e approvata senza alcun problema. Solo due giorni prima della chiamata mi era stato confermato che tutto era a posto per la stagione 2025. Improvvisamente, la situazione è cambiata."

"Comprendo come si siano svolti gli eventi, ma non intendo incolpare nessuno. Riconosco, tuttavia, che alcune persone hanno dialogato direttamente con il presidente della FIA, contribuendo in ultima analisi alla decisione di esonerarmi."

