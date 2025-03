Il campione del mondo FELICE dopo il ritorno di Cullen con Hamilton

Angela Cullen è tornata. La bionda neozelandese, che per anni ha affiancato Lewis Hamilton nel paddock, ritorna dopo due stagioni di assenza, questa volta dal canto di Hamilton nel team Ferrari.

Nel passato il suo impegno le aveva guadagnato l'affetto di tutto il paddock e ora, secondo Johnny Herbert, il suo ritorno rappresenta un elemento fondamentale per portare stabilità mentale al pilota, un aspetto decisivo per il successo in pista.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i voci sul suo possibile rientro in Formula 1. Le speculazioni si sono intensificate dopo un enigmatico post su Instagram, seguito dalla cancellazione del suo profilo, segnale che non poteva passare inosservato agli addetti ai lavori.

Questi sospetti sono ora confermati: Cullen ha infatti aderito al team Project 44, la società di Hamilton, per offrire supporto come fisioterapista durante la sua esperienza in Ferrari e in altri ambiziosi progetti.

Cullen in rosso Ferrari

Così la popolare bionda torna a brillare nel mondo della Formula 1. L'abbiamo vista durante i test a Baréin, dove ha fatto parlare di sé sfoggiando l'inconfondibile rosso Ferrari, riprendendo il suo posto al fianco del pilota dopo anni di assenza.

Johnny Herbert ha commentato questo repentino ritorno: "È interessante. Angela offre a Lewis una stabilità mentale fondamentale. È cruciale avere al fianco le persone giuste e la giusta energia quando si sale in macchina."

Ha poi osservato: "Il rapporto che hanno costruito in passato, nonostante non conosca ancora le ragioni esatte della loro separazione, ritorna con vigore. Se questo favorisce Lewis, è ottimo; se beneficia anche Angela, è ancor meglio".

"E se giova a Ferrari e alla Formula 1, è semplicemente brillante. Per Lewis rappresenta una ventata di aria fresca, estremamente positiva."

