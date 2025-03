F1 Oggi: Hamilton sbotta sui social, Antonelli rompe il silenzio!

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di Mercoledì 5° marzo 2025 nel mondo della Formula 1.

Com'è andato il Campionato Costruttori di F1 2024?

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha segnato un’altra vittoria per Lando Norris, che ha permesso a McLaren di conquistare il titolo Costruttori. Sul circuito di Yas Marina, Norris non ha avuto limiti, gestendo perfettamente la pressione di Leclerc e Sainz per portare a casa la vittoria decisiva.

I risultati di Mercedes, sommati a quelli di Ferrari, hanno reso la lotta con McLaren più serrata, ma non abbastanza per strappare il titolo al team di Woking. Con questi risultati, l’assegnazione del tempo in galleria del vento per la stagione 2025 avverrà in ordine inverso rispetto alla classifica Costruttori.

1. McLaren – 666 punti

2. Ferrari – 652 punti

3. Red Bull Racing – 589 punti

4. Mercedes – 468 punti

5. Aston Martin – 94 punti

6. Alpine – 65 punti

7. Haas – 58 punti

8. Visa Cash App RB – 46 punti

9. Williams – 17 punti

10. Kick Sauber – 4 punti

