UFFICIALE: Ferrari pubblica un comunicato CONTRO Aston Martin

Ferrari ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta ad Aston Martin riguardo al trasferimento di Enrico Cardile.

Il team britannico aveva tentato di affiancare immediatamente Cardile a Newey, ma una sentenza ha stabilito che l’ingegnere dovrà rispettare l’intero periodo di gardening leave. Cardile, ex direttore tecnico del reparto telaio della Ferrari fino a luglio 2024, è destinato a ricoprire il ruolo di direttore tecnico di Aston Martin.

La Scuderia ha condiviso una dichiarazione su The Race per chiarire la propria posizione: "In relazione alle recenti notizie sul passaggio di Enrico Cardile in Aston Martin, Ferrari precisa che il Tribunale di Modena, accogliendo le richieste della Scuderia, ha stabilito alcune settimane fa che Cardile sospenda immediatamente qualsiasi collaborazione con l’Aston Martin Aramco F1 Team fino al prossimo 18 luglio.

"In questa misura cautelare, il Tribunale ha riconosciuto che il nostro ex dipendente aveva già violato la clausola di non concorrenza concordata con Ferrari. L’obiettivo di questo accordo era impedire che altre squadre di Formula 1 ottenessero un vantaggio competitivo ingiustificato anticipando il suo ingresso nel team, causando così un danno irreparabile alla Ferrari", ha dichiarato la Scuderia.

Secondo il giornalista italiano Leo Turrini, l'accordo non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con prospettiva 2026."

"Lewis in rosso era un’ipotesi che sembrava appartenere ai sogni più sfrenati. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era arrivato in Ferrari. Quando Schumacher arrivò, aveva vinto solo due titoli. Siamo di fronte a qualcosa di straordinario. Come scrive Mogol: se funzionerà o no, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge chiaramente che si tratta di un contratto di più anni: Dichiarazione ufficiale del team: La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale".

Inoltre, non si può ignorare il fatto che sarà un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico, che lo manterrà tra i più pagati della griglia.

