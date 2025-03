I DETTAGLI del prossimo evento Ferrari con Leclerc e Hamilton

Sono emersi nuovi dettagli sull'attesissimo evento che vedrà protagonisti Lewis Hamilton e Charles Leclerc con la Ferrari.

Secondo quanto rportato da Autoracer.it, la Scuderia ha definito ogni dettaglio per presentare ufficialmente la line-up della stagione 2025 ai tifosi, con un format speciale: "Il pomeriggio organizzato dal team di Maranello includerà anche un momento 'dinamico'.

"Le monoposto della Scuderia saranno protagoniste tra le strade di Milano, in una spettacolare esibizione a pochi passi da Piazza Castello. Quest'area – secondo quanto appreso da Autoracer – sarà riservata esclusivamente al Ferrari Fan Club e a un ristretto numero di ospiti selezionati da Sky.

"Mentre il resto della piazza sarà ad accesso libero per tutti i tifosi senza necessità di prenotazione. Ferrari ha scelto Piazza Castello come location per presentare ufficialmente al pubblico la nuova coppia di piloti per la stagione 2025.

"L’evento avrà luogo giovedì 6 marzo, a partire dalle 16:00, e vedrà Hamilton e Leclerc sul palco insieme al team principal Fred Vasseur, in un evento esclusivo realizzato in collaborazione con il nuovo sponsor Unicredit".

Com’è avvenuto il primo incidente di Lewis Hamilton con la Ferrari?

È arrivata una notizia d'urgenza: Lewis Hamilton ha avuto un incidente con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo stava girando con la Scuderia in un test privato a Barcellona, al volante della SF-23, la monoposto della stagione 2023, nell’ambito della preparazione per il nuovo campionato.

Secondo diverse fonti, il pilota britannico è uscito illeso dall’incidente, ma il turno di Charles Leclerc è stato ritardato a causa dell’accaduto.

È stato confermato che la monoposto di Maranello ha subito danni, dopo che Hamilton ha impattato contro le barriere di protezione. L’incidente sarebbe avvenuto nel tratto finale del circuito, con il pilota che ha perso il controllo della vettura.

Hamilton era al volante della SF-23 sul Circuit de Catalunya mercoledì mattina, quando intorno alle 11 ha perso il controllo alla curva 12, finendo con la monoposto contro il muro e danneggiando la carrozzeria e la sospensione.

I meccanici hanno lavorato a lungo per riparare la vettura, ma al tramonto le riparazioni non erano ancora concluse, impedendo così a Charles Leclerc di scendere in pista nella giornata di mercoledì. Hamilton e Leclerc condividono la SF-23, come previsto dal regolamento TPC (Testing of Previous Cars).

