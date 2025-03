Charles Leclerc ha svelato quale sarà il suo piano prima di iniziare la stagione 2025 di Formula 1 con la Ferrari.

Parlando ai media dopo la conclusione dei test pre-stagione, il pilota monegasco ha dichiarato: "Torneremo a Maranello e passeremo del tempo al simulatore.

"L'obiettivo è lavorare sugli ultimi dettagli che potrebbero fare la differenza a Melbourne, ma anche correlare i dati della pista con quelli del simulatore.

"Siamo concentrati sull’ottimizzazione della nostra vettura e non vedo l’ora che inizi la stagione. Abbiamo imparato molto, soprattutto per quanto riguarda le sensazioni che ci ha dato la macchina quando siamo scesi in pista”, ha spiegato il pilota della Ferrari.

Cosa è successo nell’ultimo giorno di test della F1 2025?

Si è concluso l’ultimo giorno di test pre-stagione in vista dell’avvio del campionato 2025 di Formula 1, e qui riportiamo i risultati. George Russell e Mercedes hanno segnato il miglior giro con un tempo di 1:29.545, seguiti da Max Verstappen con +0,021 e da Alex Albon con +0,105 secondi.

Completando il Top 5 figuravano Oscar Piastri e Pierre Gasly, mentre tra i primi dieci si sono piazzati anche Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Nonostante un inizio promettente, Aston Martin ha dovuto modificare più volte la propria formazione nelle ultime ore di test. Inizialmente, i turni di Alonso e Stroll sono stati scambiati a causa di problemi fisici del pilota canadese. Successivamente, gli stessi inconvenienti hanno spinto il team a sostituire nuovamente il pilota, facendo rientrare il bicampione del mondo per completare gli ultimi giri prima dell’inizio della stagione, sebbene avesse già corso quella mattina.

L’incidente più inaspettato si è verificato durante la sessione pomeridiana di venerdì, ultima della settimana. Una breve interruzione con la bandiera rossa ha posto fine ai test di Hamilton prima del suo esordio in Ferrari, quando un autobus, che percorreva lentamente l’area di recupero, è comparso in pista rappresentando un potenziale rischio. I commissari hanno immediatamente esibito la bandiera rossa, richiedendo il rientro dei piloti ai box.

Risultati dei test pre-stagionali F1 2025

Di seguito la tabella con i tempi finali dell’ultimo giorno di test, subito prima dell’inizio del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Test pre-stagionale giorno 3

1. George Russell: 1:29.545

2. Max Verstappen +0.021

4. Oscar Piastri +0.395

5. Pierre Gasly +0.495

6. Lewis Hamilton +0.800

7. Yuki Tsunoda +0.952

8. Esteban Ocon +1.183

9. Charles Leclerc +1.266

10. Kimi Antonelli +1.343

12. Jack Doohan +1.694

14. Nico Hulkenberg +2.181

15. Isack Hadjar +2.216

17. Gabriel Bortoleto +2.206

18. Oliver Bearman +2.816

