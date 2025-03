Il tradimento di Wolff nei confronti di Hamilton alla Mercedes

Con l'avvicinarsi della stagione 2025 di Formula 1, è emerso che il team principal della Mercedes, Toto Wolff, non ha mantenuto un impegno preso con Lewis Hamilton riguardo al suo eventuale successore.

Il sette volte campione aveva annunciato a febbraio 2024 che avrebbe lasciato le Silver Arrows dopo 12 stagioni, durante le quali lui e Wolff avevano creato una partnership di enorme successo.

Dal suo ingresso in Mercedes nel 2013, Hamilton ha collezionato sei titoli mondiali ed è stato fondamentale nel dominare la lotta per il titolo costruttori per otto stagioni consecutive, dal 2014 al 2021.

Il percorso della Mercedes subì una svolta nel 2021, quando il giovane pilota olandese Max Verstappen si proclamò campione dopo un controverso sorpasso sull'ultima curva su Hamilton, lasciando sconvolti entrambi.

Da allora, Verstappen ha consolidato la sua supremazia, aggiudicandosi quattro titoli mondiali e mettendo seriamente in difficoltà la squadra, ormai in ombra rispetto al dominio della Red Bull.

Lewis Hamilton ha vissuto momenti difficili nel 2021

La Mercedes osservava con interesse Max Verstappen

Wolff conferma l'interesse della Mercedes per Verstappen

Data la storica rivalità tra Mercedes e Red Bull, e a fronte degli scontri in pista tra Hamilton e Verstappen, le dichiarazioni di Wolff hanno sorpreso fan ed esperti, alimentando le voci su un possibile ingaggio dell’olandese.

Dopo il passaggio di Hamilton alla Ferrari, la scuderia aveva puntato sul giovane Kimi Antonelli come successore del veterano; tuttavia, le recenti affermazioni di Wolff e di Horner, che suggeriscono anche la possibilità di uno scambio di piloti, hanno reso il mercato ancora più incerto.

Con l’inizio della stagione 2025 fissato per il 16 marzo, molti appassionati attendono con trepidazione di rivivere il dramma dell’anno passato grazie alla nuova stagione della famosa docuserie Netflix “Drive to Survive”.

L’intera stagione debutterà il 7 marzo 2025, ma in un’anticipazione della settima edizione Sky Sports ha trasmesso un segmento rivelatore in cui Wolff dialoga dalla sua abitazione a Montecarlo con la moglie Susie.

Nel corso della conversazione si discute se George Russell sia in grado di guidare la squadra nel nuovo ciclo e si analizza chi debba succedere a Lewis Hamilton.

Max Verstappen potrebbe decidere di lasciare la Red Bull nel prossimo futuro?

Un filmato, girato prima che Antonelli prendesse il posto di Hamilton, ha mostrato in maniera sorprendente Wolff pronto a non mantenere una promessa fondamentale fatta all’ex leader del team.

"Credo che Carlos Sainz meriti attenzione, visto che ha offerto prestazioni davvero eccezionali», ha commentato Wolff durante il dibattito sul futuro del posto lasciato da Hamilton. "Fernando Alonso dimostra grande velocità e tecnica in gara", ha aggiunto, al che Susie ha replicato: "Non si inaugura una nuova era con un contratto a lungo termine: si tratta di una soluzione temporanea. Non pensi che anche Max possa essere una valida opzione?"

Wolff ha concluso affermando: "Sono d’accordo, ma se Max dovesse vincere tutte le gare di una stagione, allora sarebbe indubbiamente la scelta migliore. Non l’ho ancora contattato perché avevo promesso a Lewis di non farlo, ma credo che sia giunto il momento di aprire quella conversazione».

