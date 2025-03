Uno STRANO presagio per Hamilton sulla strada per il titolo di F1

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha ricevuto un segnale inaspettato, che potrebbe indicare la rotta verso il suo ottavo titolo mondiale, ora in Ferrari nel 2025.

Dopo tre stagioni complicate con la Mercedes – ex squadra in cui i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative – Hamilton ha firmato un contratto pluriennale con la Scuderia e si prepara a tornare al meglio.

Il sette volte campione, che ha conquistato sei titoli con la Mercedes tra il 2014 e il 2020, ha però affrontato un periodo difficile tra il 2022 e il 2024, segnato da sole due vittorie in Gran Premio.

All’età dei 40 anni, l’obiettivo di Hamilton è scrivere nuove pagine della storia, puntando a superare i record di 105 vittorie e 104 pole position e, in particolare, a superare il traguardo dei sette titoli mondiali, attualmente condiviso con Michael Schumacher.

Lewis Hamilton ha passato a Ferrari per il 2025 e oltre

Hamilton, sette volte campione mondiale di Formula 1

Correlato: Franco Colapinto, il MIGLIOR alleato di Kimi Antonelli

Hamilton vincerà il campionato 2025?

La Ferrari ripone grandi speranze nella nuova coppia formata da Hamilton e dal talentuoso Charles Leclerc, convinta che questo binomio possa finalmente portare a un titolo che il team non conquista dal 2008.

Nella stagione 2024 la Scuderia è rimasta a soli 11 punti dal trionfo nel campionato dei costruttori.

Di recente sia il pilota che il team hanno ricevuto una curiosa statistica che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe preannunciare una svolta positiva per la prossima campagna.

Il guru dei dati della Formula 1, Sundaram Ramaswami, ha condiviso sui social un messaggio enigmatico subito dopo la vittoria di Marc Márquez nella prima giornata di MotoGP in Tailandia.

Il sei volte campione della classe regina, che ha esordito con Ducati aggiudicandosi subito la vittoria, ha suscitato l’interesse di Ramaswami, il quale ha osservato:

“L’ultima volta che Marc Márquez vinse la gara inaugurale, Lewis Hamilton conquistò il titolo nello stesso anno. L’ultima occasione in cui un pilota Ducati ottenne il successo nel suo debutto fu l’anno in cui la Ferrari si aggiudicò il titolo. Oggi, con Márquez che vince il primo appuntamento sulla sua Ducati…”.

L'ultima volta che Marc Márquez vinse l'apertura della stagione,

Lewis Hamilton conquistò il titolo quell'anno.



L'ultima volta che un pilota Ducati vinse nel suo debutto,

la Ferrari si aggiudicò il titolo nello stesso anno.



Oggi, Márquez ha vinto la gara inaugurale con la sua Ducati. #F1 pic.twitter.com/CUnjAAJaIE — Sundaram R (@f1statsguru) 2 marzo 2025

Per chi volesse approfondire l'analisi, di seguito è disponibile un video YouTube che riassume queste impressioni:

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato