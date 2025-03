Lewis Hamilton ROMPE IL SILENZIO sul suo ritiro!

Lewis Hamilton ha parlato apertamente di ciò che vorrebbe fare una volta ritirato dalla Formula 1.

Il pilota della Ferrari, che inizierà la sua avventura a Maranello nella stagione 2025, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista pubblicata dalla rivista GQ: "È stato fantastico far parte del film sulla F1, sin dal primo giorno in cui Brad [Pitt] ha iniziato a guidare e io lo accompagnavo in pista.

"Quando smetterò di correre, mi piacerebbe dedicarmi ancora di più a questo mondo. Entrare in una produzione così grande è una follia, perché sarà difficile fare qualcosa di più ambizioso. È stato come aspettare il Natale con impazienza. È bello iniziare l’anno con così tanta energia e motivazione.

"So di non essere ancora pronto per diventare direttore creativo, non sono a quel livello. Ma sto usando questa esperienza come un trampolino di lancio. Sto accumulando conoscenze, è come un apprendistato, e spero che arrivi il momento in cui potrò dire: ‘Ok, adesso sono pronto per dirigere davvero qualcosa e camminare con le mie gambe’”, ha raccontato il sette volte campione del mondo.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

