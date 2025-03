Lewis Hamilton ammette di voler diventare CAPO!

Lewis Hamilton ha svelato un nuovo piano per il suo futuro in vista dell’inizio della stagione 2025 di Formula 1 con Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha raccontato a GQ le sue ambizioni di assumere un ruolo da direttore creativo in futuro: “Sto lavorando intensamente per acquisire le competenze necessarie che mi permettano, un domani, di ricoprire una posizione di leadership nel settore.

"Sono molto consapevole dell’importanza di gettare solide basi. Se guardi ai grandi designer, noterai che hanno lavorato instancabilmente per anni. So di non essere ancora pronto per dirigere creativamente.

"Ma sto usando questi passi come gradini di una scala. Sto accumulando esperienza, quasi come un apprendistato, e spero di arrivare al punto in cui potrò dire: ‘Ora sono pronto per guidare in totale autonomia’”, ha spiegato Hamilton.

Secondo recenti indiscrezioni, le attività di Hamilton al di fuori della pista sono cresciute notevolmente, con il suo contratto multimilionario con Ferrari che include anche investimenti nelle sue passioni al di fuori della Formula 1.

Ora il pilota britannico è stato nominato ambasciatore globale di Lululemon, il celebre brand internazionale di abbigliamento sportivo. La sua nuova partnership è stata annunciata con un video spettacolare sui social, che ha già raccolto quasi 500.000 “mi piace” su Instagram.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

