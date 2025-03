La F1 prepara un CAMBIAMENTO DRASTIC nella sua piattaforma streaming

Il servizio di streaming di Formula 1, F1 TV, ha compiuto un importante passo avanti lanciando una piattaforma premium progettata per consentire agli appassionati di Formula 1 di guardare partite di alto livello con una straordinaria risoluzione 4K.

Questa innovazione è una risposta al crescente numero di appassionati che sperano in un miglioramento significativo della qualità delle immagini durante la notte.

Nella gara di sabato nei Paesi Bassi sono stati effettuati dei test che hanno dimostrato come il bitrate per lo streaming con Apple TV 4K sia passato da 6 Mbit/s a 14 Mbit/s.

Molti utenti di Tweakers hanno notato questo aumento, mentre FOM non ha ancora rilasciato resoconti ufficiali. Tutti gli elementi vanno considerati come se si trattasse di un test pilota, in quanto preannuncia sviluppi importanti per il resto della stagione.

Formula 1 in 4K

Attualmente, F1 TV è responsabile della trasmissione di emittenti in gran parte del mondo e la FOM ha deciso di ampliare la propria offerta introducendo un piano premium che aumenta significativamente la qualità della copertura.

"Per continuare a capitalizzare questo successo, stiamo lanciando una versione premium dedicata ai nostri fan più appassionati".

"Il nuovo servizio offrirà funzionalità avanzate, tra cui l'ultra alta definizione in 4K, la modalità multi-view, un muretto virtuale e la possibilità di seguire i tuoi preferiti su qualsiasi dispositivo contemporaneamente", ha detto Domenicali a RaceFans.

Sebbene F1 TV Pro, il servizio che consente di seguire le sessioni in diretta, non sia ancora disponibile in tutti i Paesi, la piattaforma ha registrato una crescita significativa nel 2024, con un incremento complessivo degli abbonamenti del 15%.

Al momento non ci sono ulteriori notizie sui prezzi del nuovo pianoforte premium.

Se sei interessato ad abbonarti a F1 TV Pro, clicca qui per maggiori informazioni.

