Il gesto di Russell verso Hamilton è stato visto in un NUOVO filmato di prova

Un gesto significativo da parte di George Russell nei confronti del suo ex compagno di squadra, Lewis Hamilton, è emerso in un video girato durante le prove pre-stagione di Formula 1 a Baréin la scorsa settimana.

L'intera scena ha saputo trasmettere quella sportività e quel rispetto che caratterizzano il mondo della F1, ricordandoci che, al di là della feroce competizione, c’è sempre spazio per gesti di amicizia e considerazione tra i piloti.

Il giovane britannico, a soli 27 anni, assumerà un ruolo di primo piano in Mercedes a partire dal 2025, guidando la scuderia degli Silver Arrows in seguito all’uscita di Hamilton, sette volte campione del mondo.

Durante intense sessioni di prova sul Circuito Internazionale di Baréin, Russell e il giovane italiano Kimi Antonelli hanno messo alla prova la monoposto W16, completando complessivamente 458 giri.

I progressi della squadra sono stati evidenti anche secondo Andrew Shovlin, responsabile dell’ingegneria in pista, che ha sottolineato come Russell abbia dominato l’ultima giornata di test con il miglior tempo registrato, fissato in 1:29.545.

George Russell dominò i cronometri nel terzo giorno delle prove

Lewis Hamilton ha un nuovo compagno in F1: Charles Leclerc

Mercedes alla sfida del campionato 2025?

Sebbene la vera potenza di Mercedes verrà svelata solo a Melbourne, le recenti prove hanno riacceso le speranze in una scuderia che, a seguito delle modifiche alle normative del 2022, aveva progressivamente perso terreno rispetto ai rivali.

Il team sta mostrando notevoli miglioramenti e si sta preparando a rispondere con determinazione alla sfida del campionato 2025, puntando a colmare le lacune del passato grazie a un impegno costante e a investimenti mirati nelle performance in pista.

Nel frattempo, la mancanza di competitività ha spinto Lewis Hamilton a cambiare rotta, portandolo a firmare con la Ferrari durante la sua ultima stagione nel 2024, deluso sia dal ritmo della sua ex squadra sia dal proprio andamento.

Tuttavia, il forte legame instaurato con Mercedes non si è spezzato: il pilota britannico è stato protagonista di un commovente incontro sulla passerella insieme a Russell e Toto Wolff durante il lancio in diretta di F1 75 a Londra.

In pista, il rispetto reciproco si è concretizzato quando Russell ha salutato con affetto il suo ex compagno, sfoggiando il caratteristico livrea rosso.

