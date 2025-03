Hamilton annuncia un NUOVO capitolo nella relazione con Cullen

Lewis Hamilton ha annunciato con entusiasmo il ritorno di Angela Cullen nel suo team per la stagione 2025, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nella loro collaborazione in Formula 1.

Dal 2016, Cullen ha lavorato al fianco del campione come fisioterapista, contribuendo in modo decisivo alla conquista di quattro titoli mondiali con la Mercedes.

Oltre alla sua professionalità, la dedizione e il calore umano di Angela l’hanno resa ben più di una semplice collaboratrice, trasformandola in un punto di riferimento di amicizia e fiducia per Hamilton.

Nonostante la professionista, oggi cinquantacinquenne, avesse annunciato nel 2023 la pausa dall’attività per dedicarsi a nuove avventure personali e alla famiglia, non ci è voluto molto perché tornasse in pista.

Durante la stagione 2024 ha collaborato intensamente con il pilota neozelandese Marcus Armstrong, contribuendo a risultati significativi, tra cui un impressionante terzo posto a Detroit.

Angela Cullen ha lasciato la F1 e Lewis Hamilton nel 2023

Angela Cullen è tornata al fianco di Lewis Hamilton in Ferrari

Perché Angela Cullen è tornata a lavorare con Hamilton?

Con l’arrivo di Hamilton a Maranello si è appreso che Cullen era già presente alla base Ferrari, pronta a rientrare nel team del pilota britannico.

Il suo ritorno è stato evidente durante i test pre-stagionali a Bahrein, quando è apparsa con il caratteristico rosso Ferrari, segnando il momento in cui Hamilton ha rotto il silenzio sul suo ritorno in Formula 1.

"Avere alle spalle un nucleo solido di persone è fondamentale", ha commentato il pilota a Sky Sports F1.

"Per anni ho potuto contare su un team eccezionale e, pur continuando a lavorare con il gruppo della scorsa stagione, ho deciso di includere Angela per dare il via a questa nuova fase".

Hamilton ha aggiunto: "Il nostro rapporto è eccellente. Ci conosciamo da tempo, abbiamo superato insieme numerose sfide e, dopo aver trascorso qualche anno insieme alle persone a lei care e viaggiando per il mondo, ritrovarci è stato veramente emozionante. L’ultimo mese è stato semplicemente indimenticabile."

