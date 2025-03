Lewis Hamilton parla dei suoi piani per il ritiro dalla Ferrari

Lewis Hamilton ha aperto il suo cuore sui suoi piani di ritiro, a sole settimane dal suo ingresso in Ferrari.

Il pilota ha firmato un contratto pluriennale con il celebre team italiano e adesso ambisce a scrivere la storia, puntando a un record: l'ottavo campionato mondiale al volante della famosa monoposto rossa.

Nonostante i 40 anni, Hamilton si trova ormai nella fase finale della sua carriera. Fuori dalle piste, coltiva molteplici passioni come la moda, la musica e la produzione cinematografica — interessi che probabilmente riempiranno il suo tempo quotidiano una volta messo al bando il casco da corsa.

In un'intervista recente, ha persino accennato a un desiderio particolare per il suo ritiro, in cui il nuovo team potrebbe giocare un ruolo determinante.

Quando si ritirerà Lewis Hamilton?

Hamilton non ha ancora stabilito una data precisa per abbandonare il mondo delle corse, ma in un'intervista a Time Magazine ha lasciato intendere di avere in mente un obiettivo ben definito.

Ricordando le sue prime impressioni sulla Ferrari, il campione ha citato il film Ferris Bueller’s Day Off, nel quale appare l’iconico Ferrari 250 GT California Spyder del 1961, sottolineando come questa vettura rimanga ancora oggi la sua preferita.

Il pilota ha confidato di sognare di guidare proprio quel modello durante la pensione, accompagnato, naturalmente, dal suo fedele amico a quattro zampe, Roscoe, che lo supporta sin dal 2013.

"È la macchina ideale per il ritiro. Me la immagino perfettamente: io, insieme a Roscoe — lui con sciarpa e occhiali — mentre percorriamo la Pacific Coast Highway", ha dichiarato.

