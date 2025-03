Il percorso STRAORDINARIO che ha portato Hamilton in F1 con la Ferrari

Lewis Hamilton è pronto per un nuovo capitolo della sua incredibile carriera. Il pilota britannico punta all’ottavo titolo mondiale, un risultato che segnerebbe il culmine del suo percorso in Formula 1.

Dopo un periodo segnato da alti e bassi con Mercedes, la domanda ora è se la sua esperienza con Ferrari possa rilanciare il campione, già ammirato non solo per le sue performance in pista ma anche per il suo impatto fuori dal circuito.

L’inizio della sua avventura con il team italiano ha naturalmente suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, consapevoli del talento e della determinazione che Hamilton porta sempre con sé.

È innegabile che Hamilton abbia costruito un’immagine solida a livello globale, guadagnandosi il titolo di “Sir” in Gran Bretagna e l’ammirazione di interi paesi, come il Brasile.

Nel corso degli anni il pilota ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti, evidenziando sin da giovane una forza e una determinazione fuori dal comune.

Fin dall’inizio della sua carriera, Hamilton ha dovuto farsi valere in un ambiente estremamente competitivo, dimostrando ogni volta di possedere quel qualcosa in più che lo ha reso una vera leggenda della Formula 1.

La carriera di Hamilton prima della F1

Ben prima che il suo nome risuonasse nel mondo della Formula 1, Lewis Hamilton si era già distinto nel mondo del karting. Nel 1995 fece il suo debutto partecipando al Campionato Nazionale Super 1, vincendo sin da subito la categoria Cadetes IAME.

Negli anni successivi, nel 1996 e nel 1997, il giovane britannico consolidò la sua ascesa vincendo eventi prestigiosi come il Gran Premio Kartmasters e il Campionato Super 1 nelle categorie Comer Cadet e Formula Yamaha.

Nel 1998 il percorso si fece meno brillante, ma nel 1999 Hamilton tornò a imporsi, vincendo il Torneo Industrie Open nella classe ICA e piazzandosi al secondo posto nel Campionato Europeo di Karting nella categoria ICA Junior.

L’anno 2000 fu nuovamente ricco di successi, con vittorie alla Coppa del Mondo e al Campionato Europeo di Formula A, mentre nel 2001 fece il suo primo ingresso nel mondo dei monoposto con la Formula Renault UK Winter Series, prefigurando così il passaggio trionfale alle competizioni maggiori.

Hamilton in Vodafone McLaren Mercedes

Nel 2007 Hamilton passò a correre con Mercedes, pur mantenendo forti legami con McLaren. Fin dai primi gran premi gli fu affidata una vettura competitiva che gli permise di esprimersi al massimo, portandolo subito al secondo posto in classifica, con 109 punti e quattro vittorie, affiancato da Fernando Alonso.

Il suo debutto in Formula 1 fu immediatamente impressionante, segnato da costanti podi e dalle prime vittorie ai Gran Premi di Canada e Stati Uniti. L’anno seguente, nel 2008, Hamilton raggiunse il suo primo titolo mondiale, aprendo una nuova era che avrebbe segnato profondamente la storia della Formula 1.

Comincia il dominio di Hamilton in Mercedes

Con la separazione da McLaren, il team venne ribattezzato Mercedes AMG Petronas F1 Team. Nonostante un 2013 dominato dalla supremazia della Red Bull, Hamilton ritrovò la forma a partire dal 2014, quando vinse due titoli consecutivi con 384 e 381 punti, rispettivamente, aggiudicandosi 11 vittorie in una stagione quasi impeccabile.

Tuttavia, il dominio del britannico fu messo a dura prova nel 2016, quando il suo compagno di squadra Nico Rosberg, dopo una stagione intensa e ricca di colpi di scena, conquistò il suo primo titolo mondiale, scatenando una rivalità che ha segnato profondamente il clima interno al team.

Hamilton stabilisce una serie di titoli senza precedenti

Dopo il ritiro di Rosberg e con Valtteri Bottas che non minacciava direttamente il primato, il percorso di Hamilton sembrava libero da ostacoli.

Tra il 2017 e il 2020, stagioni segnate anche dalle restrizioni della crisi del coronavirus, il britannico vinse con disinvoltura i titoli mondiali, collezionando punteggi che oscillavano tra i 363 e i 413 punti e ottenendo un numero sempre maggiore di vittorie.

Se non fosse intervenuta la competizione interna, Hamilton avrebbe potuto dominare la Formula 1 per ben sette stagioni consecutive, un record mai raggiunto fino ad oggi, nonostante la concorrenza si facesse via via più agguerrita.

Verstappen supera Hamilton e inaugura una nuova era in F1

La stagione 2021, forse tra le più emozionanti e controverse della storia del campionato, vide la fine della serie di quattro titoli consecutivi per Hamilton.

Durante quell’anno il britannico vinse otto gare, tra cui un controverso Gran Premio di Gran Bretagna, in cui un contatto nei primi giri provocò una battaglia intensa con Max Verstappen. Le rivalità in pista si intensificarono in diverse gare, regalando spettacolo e momenti di grande tensione.

La drammatica conclusione ad Abu Dhabi, con una svolta finale in circostanze contestate, permise a Verstappen di vincere il suo primo campionato mondiale, ponendo fine al ciclo dominante di Hamilton.

Hamilton e Ferrari

L’annuncio che Hamilton avrebbe abbandonato Mercedes dopo i Gran Premi di Messico e Brasile anticipò un nuovo capitolo della sua carriera. Il campione britannico ha già messo in chiaro il suo obiettivo: conquistare un ottavo titolo mondiale a bordo di una Ferrari competitiva.

I recenti miglioramenti del team italiano, in particolare in condizioni di pista asciutta, hanno rafforzato le aspettative, mentre la scuderia mostra un notevole progresso anche nel campionato dei costruttori.

Tuttavia, il passaggio a Ferrari comporterà per Hamilton la sfida di adattarsi a un ambiente e a un modus operandi tutto nuovo, in cui la competizione si farà ancora più agguerrita.

Hamilton affronta molteplici sfide

Il passaggio alla Ferrari rappresenta per Hamilton non solo una questione tecnica, ma anche culturale: dovrà abituarsi a metodi di lavoro e dinamiche di squadra differenti da quelli a cui è abituato in Mercedes.

Oltre a questo, il campione si troverà a fronteggiare una concorrenza intensa nella lotta al titolo, con la costantemente competitiva Red Bull e una McLaren che, con Lando Norris e Oscar Piastri, ha dimostrato di avere una formazione di piloti eccezionale.

Anche l’ex squadra Mercedes, con George Russell pronto a imporsi, potrebbe rivelarsi un rivale da non sottovalutare. In questo contesto, Hamilton dovrà dimostrare di non voler accontentarsi del ruolo di “secondo pilota”, ma di voler lottare fino in fondo per il titolo.

Hamilton e Leclerc nella stessa scuderia?

Nel corso della sua carriera Hamilton si è sempre contraddistinto come il leader indiscusso del team, ad eccezione di rare eccezioni. Tuttavia, l’arrivo in Ferrari lo vedrà schierarsi al fianco di un altro talento eccezionale: Charles Leclerc, che negli ultimi anni si è affermato come uno dei piloti più promettenti e leader naturale all’interno della scuderia italiana.

Leclerc, costantemente tra i primi in classifica, non intende cedere il comando senza combattimento, mentre Hamilton non accetterà di ricoprire il ruolo di vice, soprattutto quando il suo obiettivo è scrivere un’ulteriore pagina gloriosa della sua carriera con un ottavo titolo mondiale.

La gestione di questo equilibrio interno sarà cruciale per il futuro della Ferrari e per le ambizioni del britannico.

