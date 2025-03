Norris DIFENDE Hamilton dopo le critiche alla Ferrari

Lando Norris non comprende le critiche rivolte al trasferimento del suo connazionale Lewis Hamilton alla Ferrari. Secondo il pilota, si trova in una situazione simile a quella dell’inglese, che è ansioso di dimostrare che, nonostante le difficoltà, la sua qualità rimane intatta.

Il 2024 si è rivelato un anno eccezionale per Norris, il quale ha conquistato la sua prima vittoria al Gran Premio di Miami e ha chiuso la stagione con quattro trionfi.

Pur avendo ottenuto otto pole position, il pilota britannico è riuscito a trasformarne solo due in vittorie, mantenendosi in vantaggio sul compagno Oscar Piastri, spesso considerato un futuro campione del mondo.

La stagione, culminata nell’ultima gara ad Abu Dhabi, ha segnato un’importante svolta per la McLaren, che ha conquistato il suo primo titolo costruttori in 26 anni.

Correlato: Franco Colapinto, il MIGLIOR alleato di Kimi Antonelli

Agirei allo stesso modo al suo posto

La scelta di Hamilton di approdare alla Ferrari ha scatenato il maggiore clamore nel 2025, con il sette volte campione sottoposto a forti critiche, così come la stessa scuderia italiana.

Nonostante Carlos Sainz Jr., in forma eccezionale, sia stato messo da parte per fare spazio al veterano di 40 anni, Norris spiega di capire il ragionamento alla base della decisione.

“È un’azione incredibile per lui entrare in Ferrari,” ha affermato il pilota della McLaren nel programma inglese This Morning.

“Dopo tutto ciò che ha ottenuto, è un passo estremamente stimolante. Molti ritengono che non sia la scelta ideale, ma se fossi al suo posto farei lo stesso. È un’opportunità per mostrare che il Lewis Hamilton che tutti conoscevamo è ancora in campo. Il futuro lo dirà.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato