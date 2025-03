Wolff potrebbe sfidare la presidenza della FIA

L'ex pilota di Formula 1 e commissario Johnny Herbert sostiene che Susie Wolff è pienamente intenzionata a sostenere Mohammed Ben Sulayem alle prossime elezioni per la presidenza della FIA.

Alla fine del 2021, Ben Sulayem guiderà il partito ed è fiducioso di riprendere il controllo nel ciclo elettorale di dicembre. Wolff, che ha maturato una solida esperienza come collaudatrice nel team Williams per quattro anni, è pronta a entrare a far parte della nuova F1 Academy nel 2023, confermando così il suo ruolo di innovatrice nel motorsport.

Tuttavia, verso la fine del 2023 emergeranno alcune complicazioni. La FIA ha avviato un'indagine per verificare se la relazione con il marito Toto, direttore del team Mercedes di Formula 1, possa creare un conflitto di interessi nelle rispettive funzioni.

Dopo aver presentato una denuncia formale e aver ricevuto il sostegno di nove delle dieci squadre in custodia, l'indagine è stata avviata. Anche Wolff ha deciso di portare la questione alla FIA e, secondo il quotidiano italiano Autosprint, nella controversia c'è anche una possibile contesa elettorale con Ben Sulayem.

Wolff racconta la sua lunga esperienza

Nella sua carriera di pilota di sport motoristici, Susie Wolff ha dimostrato una notevole versatilità, pur non avendo capacità gestionali al volante.

L'esperienza spaziale risale al periodo delle corse con il team Williams e alla guida di monoposto di Formula 1, per concludersi con la partecipazione a competizioni come la serie GT e il Campionato Tedesco Turismo.

Il suo grande impegno nella F1 Academy, unito alla sua eredità personale con Toto, rafforzano il profilo di una candidata ideale per assumere la presidenza della FIA.

Herbert ha commentato che le simpatie di Wolff per Ben Sulayem non dovrebbero rappresentare un problema per l'organizzazione.

