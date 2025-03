Si parla di INCERTEZZA sul futuro di Kimi Antonelli in Mercedes

Alcune voci nel paddock suggeriscono che il futuro di Kimi Antonelli in Mercedes potrebbe essere a rischio per la stagione 2026.

L’esperto di F1 Robert Doornbos ha analizzato la situazione del giovane talento italiano all’interno del team tedesco durante un intervento su Ziggo Sport: "Penso che la sfida tra George e Kimi sia molto interessante. Entrambi hanno solo un anno di contratto rimanente.

"È una sorta di duello a eliminazione, perché nel 2026 potrebbe esserci qualcun altro su quella macchina [Verstappen]. Quindi uno tra Russell e Antonelli dovrà farsi da parte.

"Sarà una battaglia cruciale tra il rookie [Antonelli] e l’esperto George [Russell]", ha commentato Doornbos.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con profonde radici nel motorsport. Suo padre, Marco, era pilota e gestiva l’AKM Motorsport, un team che compete nel Campionato italiano di F4. La sua carriera inizia precocemente, a soli sette anni, nelle competizioni di kart, dove ben presto dimostra un talento fuori dal comune, vincendo l’International EasyKart Grand Final appena due anni dopo.

Dopo questi primi successi, Antonelli affina le sue abilità correndo nelle serie WSK. Nel 2018 conquista la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e porta a casa il premio della finale internazionale della ROK Cup. L’anno seguente, domina la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto nella sua prima esperienza al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati attirano l’attenzione di Toto Wolff, che lo accoglie nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021, Antonelli compie il salto ai monoposto partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. In Italia si arricchisce di podi, mentre negli Emirati si distingue vincendo due gare e concludendo terzo in classifica generale. L’anno seguente, tornando sulla scena italiana della F4, domina il campionato vincendo il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando l’impresa nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi.

Questi traguardi hanno aperto la strada alla Formula 1, dove Antonelli si affianca a nomi di rilievo come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, due dei quali hanno già espresso ammirazione per il suo talento.

