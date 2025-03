Lewis Hamilton ha confermato che vivrà un cambiamento epocale dopo il suo passaggio alla Ferrari per la stagione 2025 di Formula 1.

Durante una conferenza stampa nei test pre-stagione, il sette volte campione del mondo ha risposto a una domanda su uno dei suoi marchi di fabbrica, la celebre frase "Hammer Time".

Gli è stato chiesto se continuerà a usarla anche a Maranello, e la sua risposta ha lasciato intendere un possibile cambiamento: "Non ne ho ancora parlato con il mio ingegnere.

"Non so come suonerebbe con un accento italiano, quindi probabilmente dovrò trovare una parola italiana. Troveremo qualcosa di nuovo”, ha dichiarato l’ex pilota Mercedes.

Parlando nel 2022 dell'origine della sua iconica frase, Hamilton aveva spiegato a Motorsport: "Penso di aver inventato io 'Hammer Time'. C’era un periodo in cui Bono [il suo ingegnere di pista] diceva cose come 'È ora di attaccare', e io mi innervosivo perché volevo dirgli: 'Amico, sto già spingendo al massimo'."

"Così ho pensato a qualcosa che potesse significare 'Adesso è il momento di dare tutto, di spingere fino in fondo' e mi è venuto in mente Hammer Time”, aveva raccontato.

Correlato: Lewis Hamilton confessa un SEGRETO STRAZIANTE sul suo arrivo in Ferrari!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato