Lewis Hamilton ha rivelato un segreto toccante sul momento esatto in cui ha deciso di unirsi alla Ferrari.

In un’intervista approfondita con The Times, il sette volte campione del mondo ha raccontato quando si è reso conto che entrare nel team di Maranello non era più solo un sogno irraggiungibile.

Dopo anni in cui aveva accettato l’idea che forse non avrebbe mai realizzato il desiderio di correre vestito di rosso, quella telefonata ha cambiato tutto: "Ricordo che, una volta riagganciato, le mie mani tremavano quasi.

"È stato come dire: 'Oh Dio! Non ci posso credere!'. Avevo appena firmato con la Ferrari e la notizia mi ha completamente travolto. Ero così carico di emozione che ho dovuto uscire a camminare per metabolizzare il momento”, ha raccontato il campione 40enne.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrini, l'accordo non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con prospettiva 2026".

"Lewis in rosso era un’ipotesi che sembrava appartenere ai sogni più sfrenati. Siamo davanti a un evento storico, perché mai un pilota così titolato era arrivato in Ferrari.

"Quando Schumacher arrivò aveva vinto solo due titoli. Siamo di fronte a qualcosa di straordinario. Come scrive Mogol: se funzionerà o no, lo scopriremo solo vivendo", ha commentato su Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge chiaramente che si tratta di un contratto pluriennale: "Dichiarazione del team: La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto di più anni."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che sarà un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico, che lo manterrà tra i più pagati della griglia.

