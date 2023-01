Ángel Armando Castellanos

Lunes 23 Enero 2023 08:01

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton habla sobre la relación mutua con Max Verstappen.

Los dos aspirantes al título de 2021 han librado una intensa batalla y, aunque las cosas pueden ponerse difíciles entre los dos pilotos, Hamilton revela que tiene mucho respeto por su rival neerlandés.

En 2021, el dúo libró una intensa batalla por el título, y finalmente ganó el de Red Bull. Durante la temporada, los jefes de equipo solían arrojar barro de un lado a otro y, a veces, los pilotos también contribuían.

Sin embargo, Lewis quiere enfatizar que no tiene ningún problema con su colega y en la Revista Fórmula 1 cuenta su historia.

El británico enfatiza que en realidad hay pocos problemas entre los dos caballeros, al menos desde su perspectiva.

"A la gente le gusta hablar de los problemas entre Max y yo. Es mucho más joven, así que tal vez tenga un problema conmigo. Pero no estoy seguro de tenerlo con él y en realidad asumo que no. Aunque no puedo hablar por él", expresó.

Aunque Hamilton no estaba contento con las condiciones en Abu Dabi en 2021, no culpa a su rival.

"Hizo todo lo que tenía que hacer en 2021, entonces, ¿por qué debería tener un problema con él? Ha actuado y entregado todos los fines de semana, nadie puede quitarle eso", reconoció.

Lewis Hamilton & Max Verstappen

W14

La temporada 2022 fue un año instructivo para el siete veces campeón, que corre por primera vez en su Fórmula 1 carrera no pudo ganar. Verstappen, sin embargo, despegó con el título mundial y espera ganar su tercer Campeonato en 2023.

Mercedes intentará detener eso. A diferencia del W13, el W14 debe convertirse nuevamente en un automóvil que pueda poner a prueba al equipo austriaco.