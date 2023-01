Aloisio Hernández

Viernes 20 Enero 2023 13:03

Carlos Sainz habló mientras veía a su padre, Carlos Sr, participar en el famoso Rally Dakar y aseguró que le interesa participar en la categoría.

Aunque la leyenda del rally ganó la primera etapa del evento y logró cuatro finales más en las tres primeras etapas, una sorpresa en la etapa 9 dañó su auto sin posibilidad de reparación y lo dejó con vértebras fracturadas en la columna, lo que obligó a que lo llevaran al hospital.

Relacionado: Carlos Sainz: Tendré que dar un paso adelante

Su hijo y actual piloto de Ferrari estuvo allí para verlo ganar la etapa en Arabia Saudita, y Sainz Jr ha insinuado que algún día podría seguir los pasos de su ilustre padre en los rallies, pero su mente está firmemente en la carretera con la Scuderia dentro de la Fórmula 1 para el próximo año.

El padre de Carlos Sainz durante su participación en el Dakar

“Estaba en un helicóptero y fue hermoso y sorprendente. Era la primera vez para mí en estos recintos y después del Dakar, aunque al principio no me fue bien porque mi padre paró enseguida para cambiar una rueda por un pinchazo.

"Pero luego fue rápido y ganó. Quería hacerlo frente a nosotros", dijo el número 55 sobre su tiempo viendo la carrera.

Competencia atractiva

El piloto número 55 no ocultó su interés en el Rally: “Si estoy aquí es porque me interesa correr y lo disfruto, no solo porque mi padre está aquí. Es una carrera hermosa que sigo desde hace más de 15 años.

"De momento no, estoy muy ocupado, como todos sabéis… pero en el futuro, nunca se sabe. Repito, es una carrera que disfruto mucho”, concluyó.