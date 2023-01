El equipo Sauber Alfa Romeo presentará el auto para la temporada 2023 el 7 de febrero. Esto convierte al equipo de Haas en el único equipo que aún no ha pasado en una fecha.

Alfa Romeo tendrá que operar sin Frédéric Vasseur durante el próximo año. El francés se ha marchado a Ferrari para suceder a Mattia Binotto y la escudería no ha presentado por el momento un nuevo jefe de equipo.

Bajo el liderazgo del francés, Alfa Romeo logró ocupar el sexto lugar en el campeonato de constructores el año pasado.

El 7 de febrero, el equipo suizo presentará el C43 en Zúrich con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, quienes inician su segundo año como compañeros de equipo en Alfa Romeo. El equipo es actualmente el tercer equipo en mostrar su auto al mundo exterior.

Red Bull Racing presentará el RB19 el 3 de febrero y Williams lo hará tres días después.

The date you’ve been looking for. 👀

Join us LIVE 07.02 to meet your new favourite #F1 car#C43 #GetCloser pic.twitter.com/IwudbUJL38