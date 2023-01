Sergio Pérez se ubica en la 12° posición dentro los 23 pilotos de la historia con el mejor porcentaje de victorias en asfalto húmedo, según un ranking publicado en reddit.

El corredor mexicano obtuvo 2 de sus 3 victorias en la F1 en este año, la primera en el Gran Premio de Mónaco que vio suspendido al inicio por una lluvia que cayó sobre le principado y que fue de más a menos conforme avanzó la carrera.

La segunda, fue en el GP de Singapur, que igualmente tuvo las mismas condiciones climatológicas que en Mónaco. El mexicano dominó de principio a fin el evento y no soltó la punta.

Esto le otorga un 9.52% de victorias en las 21 carreras que ha disputado en su carrera con condiciones climatológicas adversas.

El mexicano supera a pilotos como Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Felipe Massa, David Coulthard, Rubens Barrichello, entre otros.

Por encima del piloto de Red Bull Racing aparecen figuras como Nigel Mansell, Alain Prost, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Damon Hill.

El top cinco lo conforman Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Jenson Button y Max Verstappen.

El ranking completo lo puedes ver a continuación:

A great chart that shows the percentage of Wet Weather Wins By Driver (between 1984-2022)



Ayrton Senna won over 50% of the races he participated in 🤯



Which name on this list suprises you the most? 👇#F1 #Formula1 pic.twitter.com/BbADDN7kHB