Ángel Armando Castellanos

Jueves 19 Enero 2023 12:24

Lando Norris admitió que charló con Red Bull con respecto a ser su piloto en 2022. Su contrato con McLaren vencía en 2023 y los de Sergio Checo Pérez y Max Verstappen con los austriacos no habían sido renovados.

En febrero de ese año el británico alargó su vínculo con los anaranjados hasta 2025. En las siguientes semanas el mexicano y el neerlandés hicieron lo mismo con el Toro Rojo.

"En primer lugar, las conversaciones que he dicho que he tenido con Red Bull son algo general. Todos los pilotos intentan hablar con todos los equipos. Pero no siempre.

"Por eso firmé un contrato tan largo, para no tener que preocuparme por nada de eso durante un tiempo", explicó a Motorsport.

Como sólo le quedaba un año de unión legal con McLaren, prefirió revisar qué podía pasar con su carrera. Al final eligió no moverse.

"Pero siempre que estás llegando al final de un contrato, quieres tener conversaciones con tanta gente como puedas para sopesar tus opciones y saber cuál podría ser el mejor camino para ti".

"Así que no fue sólo con Red Bull. Fueron diferentes conversaciones con diferentes personas. Y era en plan '¿qué podría pasar ahora? ¿Qué podría pasar en el futuro?' Todo el mundo tiene esas conversaciones", insistió.

"Decisión correcta"

Ahora valora la elección que hizo. Asumía que no había algo más positivo que mantenerse ahí y sigue con la misma idea.

"Sabía que si no había nada por ahí que fuera lo suficientemente tentador como para irme, especialmente para mí y respecto a donde estoy en mi carrera en este momento y con mi edad, McLaren era, con mucho, la mejor opción para mí.

"Estoy seguro de que dentro de unos años, volverá a surgir cuando esté llegando al final de mi contrato. Pero por ahora, estoy muy feliz y no necesito pensar en ninguna de esas cosas", agregó.