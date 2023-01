Sergio Pérez ya se encuentra preparando a su heredero y se le pudo captar en el circuito apoyando al que espera que siga sus pasos dentro de la máxima categoría.

Las redes sociales hicieron eco de los videos e imágenes del piloto de Red Bull en el circuito de karting, mismas donde se le pudo ver acompañando a su hijo.

Acompañando a "Chequito" estuvo el hijo de su hermano Antonio Pérez, con quien mantiene una estrecha relación dentro y fuera de la pista.

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio y Toño, suele compartir imágenes y videos de sus nietos mientras corren en la pista. Y ahora no fue la excepción.

Checo viendo a su hijo y su sobrino compitiendo en su pista de kart hace días.



Miren como Chequito rebasa y abre brecha!



📸: Papa Pérez's ig pic.twitter.com/a1pQulN6Mo