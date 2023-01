Thibaud Comparot

Lunes 16 Enero 2023 05:54

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, está listo para presentar lo que describió como una una campaña dura en la Fórmula 1. Reconoció que el calendario puede ser agotador.

Hasta la fecha, 23 carreras están programadas para la temporada 2023, lo que es un récord para la F1. Aún no se ha fijado una fecha para mediados de abril, tras la cancelación de China, lo que podría llevar el número a 24.

Toto Wolff se perdió carreras el año pasado, quedándose en la casa durante el Gran Premio de Japón y São Paulo. Sintió que estas ausencias eran necesarias para "regenerarse'', aunque en este último caso no pudo celebrar por completo la única victoria del equipo en Interlagos.

El gerente de las Flechas Plateadas reconoce que la mayoría del personal del equipo, particularmente aquellos que viajan, necesitarán un descanso muy significativo este año, dada la cantidad de competencias.

"Tenemos que protegernos y no soy solo yo, sino el núcleo del equipo de carreras, para proteger el desempeño. Debemos protegernos de nosotros mismos.

"Puedo llegar hasta el final, cada uno de nosotros puede llegar hasta el final y hacer 24 carreras, algunos más fáciles que otros porque viajamos mejor. Para la mayoría de los mecánicos, ingenieros y personal de marketing, viajar es mucho más estresante, por lo que tiene que haber algún tipo de rotación", expresó en charla con GPFans.

Para evitar que esto genere problemas al personal va a definir un número de competencias que no podrá ser rebasado.

"Lo que voy a hacer es establecer una parada estricta, un límite estricto sobre cuántas carreras puede hacer cada uno y no puedes excederlo, porque necesitamos estar protegidos de nosotros mismos", explicó.

Echa de menos la interacción humana

Desde un punto de vista personal, Wolff descubrió que había pros y contras para coordinar el equipo desde casa.

"Para Japón, no me gustó esta experiencia en absoluto porque estás sentado en la oscuridad de tu casa con toda la panoplia de pantallas, no puedes ver amigos, tú. No estoy sincronizado con la vida real en casa, así que prefiero viajar.

"Pero esta experiencia es algo que me ayuda a regenerarme", admitió.

Sin embargo, admitió que el trabajo no se hace igual porque la forma de interactuar con otras personas cambia y no funciona igual de bien.

"Hubo una situación en la que le pregunté a Bradley (Lord, gerente de comunicaciones) y James (Vowles, estratega jefe y nuevo director del equipo Williams) por qué estábamos retrasando la salida de los monoplazas. En el Al final, no vi que hubiera una intervención en el alerón trasero del monoplaza.

"Y definitivamente no es la misma calidad de interacción humana que cuando estoy allí", concluyó.