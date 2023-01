Nazario Assad De León

Lunes 16 Enero 2023 04:44

Checo Pérez correrá su tercera temporada al volante de Red Bull, después de un gran segundo año en el que quedó cerca del subcampeonato del mundo, perdiéndolo en la última carrera después de 11 podios y dos victorias.

El mexicano buscará plantar cara a su compañero de equipo, Max Verstappen, además de todos los demás pilotos de la parrilla. Sin embargo, en este 2023 tendrá un reto adicional, rendir lo suficientemente bien para que el equipo no voltee a ver al nuevo piloto de reserva del equipo, Daniel Ricciardo. Aunque Marko, Horner, y toda la plana mayor de Red Bull Racing ha dejado muy claro el rol y la jerarquía de cada piloto en el equipo el mexicano pudiera verse "presionado" a rendir a cierto nivel.

David Coulthard cree que Pérez deberá estar más alerta que nunca para que la presencia del australiano no se convierta en un molesto factor en la temporada del mexicano.

"Checo mirará por encima de su hombro y verá que hay un piloto reserva de verdad ahí", dijo Coulthard en declaraciones a Balls.ie de Irlanda.

"Eso significa que Pérez va a tener que vigilar de cerca su salud, su forma física y no enfermarse en alguna carrera", agregó el escocés.

El ex piloto recordó la forma en la que él abordaba estas situaciones en su etapa dentro de la Fórmula 1.

"Cuando estuve en McLaren, donde estuve nueve años, hacía todos los test y nunca me perdí una carrera, incluso cuando me bajaba del coche y no me sentía bien."

"Sabía que en el momento en que dejaba subir al coche a un piloto de pruebas, le daba la oportunidad de demostrar lo bueno que era. Tienes que defender tu territorio", explicó.

Para terminar, también habló sobre el otro lado de la moneda con el que tiene que lidiar el piloto de Red Bull, su compañero de equipo neerlandés.

"Después de haber estado en una situación similar a la de Sergio, enfrentándome a Mika (Hakkinen) y Kimi (Raikkonen), no hay que dejar piedra sin mover."

"Entrenamiento físico, mental... La única forma de que mejore su velocidad de clasificación es en el coche o en el simulador", finalizó.