Redacción GPFans

Domingo 15 Enero 2023 08:55

Fernando Alonso ha recibido un duro golpe de Felipe Massa. Ha asegurado que "dividió" a Ferrari cuando ambos coincidieron.

Español y brasileño fueron compañeros entre 2010 y 2013, pero para el segundo las cosas no salieron bien, aunque admita que su coequipero era excelente manejando.

"En primer lugar, él (Alonso) era y es un piloto increíble, no puedo decir otra cosa al respecto. Pero la verdad es que dentro del equipo era bastante complicado trabajar con él.

"En realidad, el equipo se dividió en dos. Y al final, no fue bueno para la escudería a la hora de conseguir los resultados", lamentó en palabras recogidas por Motorsport.

Agregó que él no se asumió demasiado capaz de cambiar la situación ni con Alonso, ni charlando con los dirigentes.

"Además, no me sentía lo suficientemente confiado para que el equipo me prestara atención. Eso fue bastante difícil para mí. Pero al mismo tiempo, aprendí de ello", añadió.

Extrañó a Schumacher

Antes de que El Nano llegara a la Scuderia, Massa coincidió con Michael Schumacher, a quien describe como alguien fuera de este mundo.

"Fue genial, fue una gran experiencia. Fue un momento memorable ser compañero de equipo de Michael Schumacher. Aprendí mucho de él"

"Era un piloto excepcional y su forma de trabajar era... Estábamos muy unidos. Después de todo, tuve la suerte de ser parte de esta experiencia", destacó.