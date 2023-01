Sergio Checo Pérez lanzó un reto a Rafael Nadal: vencerlo en el Campeonato Mundial de la E1.

Ambos competirán en esta prueba de lanchas eléctricas. El español acaba de anunciar que tendrá su propio equipo.

Desde agosto se sabía que el piloto mexicano formaría parte de este evento y ahora tiene un nuevo rival.

Sergio lanzó el reto a Rafael en un video que compartió la E1 Series a través de su cuenta de Twitter.

"Es genial escuchar que te sumar al Campeonato Mundial de la E1. Sé que tienes 22 Grand Slams, pero veremos quién es el campeón del agua en la E1. ¡Vamos!", aseguró.

El español destacó que más allá de la adrenalina por ver quién gana, lo que lo motiva a ser parte de esta competencia es seguir ayudando a la conservación de los océanos.

"Estoy muy emocionado de involucrarme en un proyecto como E1 que valora la sustentabilidad y tendrá un impacto positivo en la sociedad en general, especialmente en las comunidades costeras. También me gusta el hecho de que E1 tiene una misión clara y está comprometida con la preservación de los ecosistemas marinos", explicó.

¡VAMOS! Welcome to E1, @rafaelnadal 🤝⚡



22 Grand Slam titles.

A sporting icon.



Now Rafa has officially joined the electric revolution with his own E1 team 🌊#E1Series | #ChampionsOfTheWater pic.twitter.com/IfwVqiTDe7