Redacción GPFans

Martes 10 Enero 2023 11:08

El director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, confía en que el uso de motores Mercedes no se interpondrá en el camino del objetivo del equipo de convertirse en campeones de Fórmula 1.

La firma de Silverstone ha estado utilizando motores y unidades de potencia alemanas desde 2009 y la asociación continuará en lo que será su decimoquinto año esta temporada.

El éxito ha sido mixto a lo largo del tiempo, pero aparentemente Aston Martin no tiene planes para construir sus propias unidades de potencia, a pesar de ser un gran nombre en la producción de turismos.

La escudería verde ha firmado a Fernando Alonso tratando de pelear por lo más alto en la F1.

Con Red Bull eligiendo seguir este camino, uniéndose a las Flechas Plateadas, Ferrari y Renault en la construcción de sus propios PU internos, el equipo británico todavía parece estar en desventaja.

"No creo que ese sea el caso. Ciertamente, no creo que tener el motor Mercedes HPP en nuestro automóvil sea negativo para nosotros.

"Ha demostrado su confiabilidad. Su rendimiento está donde debe estar. Entonces, no, realmente no creo que en la Fórmula 1 moderna sea un problema en particular", explicó Fallows.

"Necesitamos dar un paso adelante"

Después de dos temporadas en el plan de cinco años del propietario del equipo, Lawrence Stroll, con el objetivo de convertirse en ganadores y aspirantes al título, Aston Martin se quedó atrás durante la primera parte de la temporada pasada.

El equipo tomó la dirección equivocada cuando se trataba de introducir nuevas regulaciones aerodinámicas y no fue hasta que llegó una actualización en un tercio de la campaña que los resultados comenzaron a mejorar.

"Dada la forma en que comenzamos el año, diría que estábamos atrasados, pero creo que nos hemos puesto al día bastante bien. Creo que ahora realmente necesitamos ver una gran mejora, un gran paso adelante en el rendimiento para 2023.

"Entonces diría que vamos según lo previsto", valoró Mike Krack, director de la constructora.