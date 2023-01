Redacción GPFans

Martes 10 Enero 2023

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, reaccionó al reciente cambio de reglas que prohíbe a los conductores hacer declaraciones políticas sin la aprobación del organismo de automovilismo. Según el director, esto es necesario para mantener el deporte "neutral".

El organismo anunció a fines del año pasado que implementaría un cambio de reglas con el objetivo de evitar que los conductores utilicen el deporte como plataforma para fines políticos personales.

Según el comunicado, esto incluye "en general, hacer y mostrar declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales, que son en particular contrarios al principio general de neutralidad promovido por la FIA.

A menos que la FIA lo apruebe previamente por escrito para competiciones internacionales o por el ADN correspondiente para competiciones nacionales dentro de su jurisdicción".

Esta decisión se ha tomado después de que los conductores hicieran varias declaraciones por iniciativa propia en los últimos años. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, por ejemplo, aparecieron varias veces en el circuito con camisetas y cascos que mostraban un mensaje sobre problemas sociales.

La decisión de la FIA fue criticada, incluso por el propio Hamilton: "Es solo que sabes que hay que decir y hacer cosas porque hay mucha gente que está luchando. Preferiría dejar de correr y haber hecho eso y hablar frente a la gente", dijo el británico.

Neutralidad y diversidad

Ben Sulayem dice que no es la intención silenciar a los pilotos, pero señala la importancia de una posición neutral para la FIA y el deporte en sí: "Este código de ética ha sido aprobado por el Consejo Mundial", dijo a SoyMotor.com.

“Nuestro punto de partida es la neutralidad, y la diversidad es muy importante. La FIA se creó para el deporte, pero también hay que construir puentes para mantener la paz y lograr otros aspectos. No queremos que la FIA se convierta en una plataforma para asuntos privados y personales.

"Estamos limpiando y mejorando nuestro deporte, estoy orgulloso de eso. No estamos silenciando a ningún piloto. También tengo mis pensamientos personales, pero eso no significa que use la FIA para eso", confirmó.

Por lo tanto, no está prohibido usar camisetas y cascos con mensajes, según Ben Sulayem, pero primero se debe solicitar permiso: "Tendrán que obtener la aprobación y, si no lo hacen, los comisionados decidirán en última instancia", concluyó.