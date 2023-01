Redacción GPFans

Domingo 8 Enero 2023 09:14

Charles Leclerc reconoció que admira a Lewis Hamilton por la forma en la que se viste. Ha tenido charlas con él respecto a los gustos de cada uno.

Leclerc también había iniciado su propio proyecto de moda, pero se detuvo. A veces habla de eso con el británico.

"A veces hablamos de marcas de ropa que nos gustan. Tiene buen gusto y muchas agallas para lucir los looks más raros cuando está en la pista", contó a la Gazzetta Dello Sport.

Sin embargo, a él mismo no le gusta ser el centro de atención y prefiere ver a los modelos desde abajo de la pista.

"No me siento cómodo (en la pasarela). Demasiada gente me mira fijamente.

"Sin embargo, disfruto viendo desfiles y me gusta observar las prendas más inusuales. Estuve en el Ferrari Style Show en Milán el año pasado y Armani antes de eso", agregó.

Moda

Charles disfruta de vestirse bien por lo que implica para mucha gente. Desde 2017 le da rienda suelta a esta afición.

"Para mí, la moda es una forma de expresar sin decir una palabra. Me di cuenta de esto cuando comencé a viajar por todo el mundo gracias a la Fórmula 1 y visité países y ciudades que nunca antes había conocido.

"Me di cuenta de que estar bien vestido puede tener un significado diferente en diferentes culturas y tradiciones. En ese momento la moda realmente me empezó a interesar, allá por el 2017, aunque siempre me había gustado, comencé a asistir a desfiles de moda y luego me convertí en un cliente muy satisfecho de Giorgio Armani, después de estar cada vez más en contacto con ese medio", explicó.