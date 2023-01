El piloto de rally estadounidense y estrella de YouTube, Ken Block murió a la edad de 55 años después de un accidente de motonieve en Utah, Estados Unidos. Su equipo de carreras lo confirmó oficialmente hoy.

El alguacil del condado de Wasatch emitió un comunicado de que Block, fundador de la marca de calzado DC Shoes, estaba subiendo una pendiente empinada en una moto de nieve cuando el vehículo volcó repentinamente y aterrizó encima de él.

Murió en el acto. La escudería de Block, Hoonigan, ha publicado un comunicado confirmando su muerte.

"Ken fue un visionario, pionero e ícono del automovilismo. Y más importante, un padre y un esposo", avisó Hoonigan.

Además, pidió respeto para la "privacidad de la familia" en este momento tan duro.

Block se hizo un nombre como piloto de rally en la clase Gymkhana, que se conduce en espacios muy reducidos.

Publicó videos de sus actividades en las redes sociales y en su canal de YouTube, lo que lo convirtió en una gran estrella en internet.

Ken trajo un gran grupo de nuevos fanáticos al deporte. También fue un invitado popular en el programa de televisión británico Top Gear.

I am deeply saddened to learn of the passing of my friend Ken Block. An inspiration for us all and a true gentleman of our sport. The @FIA ’s thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time. RIP @kblock43 . pic.twitter.com/KUTgFtNTge

In shock at the passing of Ken Block.



Such a talent that did so much for our sport. He was a true visionary with his own unique style & infectious smile.



Our sport lost one of the best today but more importantly a great man.



Sending love & hugs to the Block family 💙 #ripKen. pic.twitter.com/6HNhfSfc3R