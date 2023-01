Redacción GP Fans

Sábado 31 Diciembre 2022 10:32

Lewis Hamilton explica qué lo ha mantenido en la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo todavía tiene un contrato con Mercedes que se extiende hasta finales de 2023.

Toto Wolff, el director del equipo alemán, dijo a principios de este mes que discutir un nuevo contrato con Hamilton es una prioridad en su lista de cosas por hacer en el invierno.

El piloto con más éxito en la categoría reina también ha indicado que le gustaría continuar. Sin embargo, él mismo no sabe exactamente qué es lo que asegura que se quede en la Fórmula 1.

Adrenalina

"¿Qué me mantiene en marcha? No lo sé", dijo el piloto británico. "Es una pregunta que probablemente también me hago. Tal vez sea porque Alonso y Vettel todavía están allí. Ahora, por supuesto, perdemos a Seb. No sé. Creo que todavía amo lo que hago".

"¿Todavía me encanta el desafío cada año al final de evaluar cómo te fue, lo que aprendiste, dejar atrás las tonterías y luego agarrar las cosas buenas y seguir adelante? ¿Cómo puedes recuperarte cada vez? ¿Cómo puedes ser más saludable?"

"¿Cómo puedes expandir tu mente, cuerpo y mente para que yo esté completamente enfocado en eso todo el tiempo? Y sí, también estamos hablando de la descarga de adrenalina. Quiero decir, obviamente todos somos buscadores de adrenalina"

"¡Estoy seguro de que Seb tendrá que encontrar algo más porque no creo que andar en un tractor agrícola le traiga esa adrenalina! Tal vez haga paracaidismo conmigo. Ya traté de persuadirlo pero dijo que tiene hijos, así que probablemente no va a pasar."