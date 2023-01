Redacción GP Fans

Viernes 30 Diciembre 2022

Daniel Ricciardo admite que dejar Red Bull Racing a fines de 2018 puede haber sido una apuesta, pero el australiano no se arrepiente de irse. Después de pasar por Renault y McLaren, el ocho veces ganador de Gran Premio regresó al equipo austriaco, aunque en un papel diferente.

Si bien Ricciardo ocasionalmente podía mostrar de qué material de carrera estaba hecho en Renault, la salida de McLaren generalmente puede considerarse una decepción, independientemente de la victoria en Monza en 2021.

La dirección del equipo ya tenía listo tras bambalinas un acuerdo con Oscar Piastri, por lo que solo se tuvo que mover a Ricciardo, que aún tenía contrato para 2023.

Al final, el australiano optó por regresar al equipo con el que creció y el próximo año principalmente hará mucho trabajo detrás de escena. Además, se espera que el equipo de marketing de Red Bull utilice con entusiasmo los servicios de Ricciardo.

En el podcast Beyond the Grid, Ricciardo habla sobre dejar Red Bull: "Si me hubiera quedado allí durante los últimos cuatro años, ¿podría decir que habría tenido más podios de los que tengo ahora? Con Max Verstappen como compañero de equipo, hubo fuegos artificiales ocasionales entre los dos pilotos y en ocasiones se dijo que el australiano no quería competir con el holandés, pero Ricciardo revela que simplemente estaba en una rutina.

"Mira, no sabes cómo resultará. Sentí que necesitaba un cambio y tuve que retroceder un poco. Si hubiera continuado en Red Bull, ¿habría crecido ese impulso?", se pregunta él mismo.

A pesar de la falta de grandes éxitos reales, Ricciardo no cree que los últimos años han sido desperdiciados. "Todavía siento que el cambio a Renault fue bastante bueno, especialmente en 2020, esa fue una de las mejores temporadas que he tenido en la Fórmula 1."

"El equipo volvió al podio, estaba muy orgulloso de eso", dijo sobre la actuación que llevó al exjefe del equipo Renault, Cyril Abiteboul, a hacerse un tatuaje a cambio.

La aventura en McLaren tampoco ha sido un fracaso total, según Ricciardo: "La victoria fue un punto culminante y no puedo ignorar eso. Puedo mirar y decir: 'Yo también lo intenté y no funcionó del todo'."

"Vives y aprendes, pero no miro hacia atrás con remordimientos. Solo digo: 'Está bien, fue un desafío que asumí y no funcionó como esperaba'."

Considerando todo, el australiano está feliz de volver al viejo nido, pero no cambiaría las últimas temporadas. "No estoy seguro de que hubiera sido genial si me hubiera quedado. No miro hacia atrás y digo: 'Hombre, no debería haberme ido'."

"Pero puedo ser honesto conmigo mismo y decir: 'Sí, yo me arriesgué", concluye Ricciardo.