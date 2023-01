Hamilton y la F1 rinden homenaje a Pelé

Lewis Hamilton ha rendido homenaje a Pelé tras el fallecimiento de la leyenda del fútbol brasileño a los 82 años.

Pelé es ampliamente considerado como el mejor jugador de fútbol de la historia, anotó 1281 goles en 1363 apariciones durante una carrera de 21 años, incluidos 77 goles en 92 apariciones para su país. Es el único jugador que ha ganado la Copa del Mundo en tres ocasiones.

Su muerte fue confirmada por su hija, Kely Nascimento. El Hospital Albert Einstein de São Paulo dijo que Pelé murió "debido a una falla orgánica múltiple, como resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición clínica anterior".

Como tributo, Hamilton publicó una serie de imagenes de Pelé en sus cuenta de Instagram, primero, una compratiendo la triste noticia Esta imagen fue seguida por otra imagen del brasileño sosteniendo tres Copas Mundiales y un mensaje que decía: "Perdimos una leyenda hoy".

"Gracias por compartir su talento, genio y amor con nosotros. El legado de Pelé nos inspirará por los siglos de los siglos".

Una imagen posterior muestra a Pele sosteniendo una camiseta de Brasil firmada por Hamilton, y el siete veces campeón agregó: "Significa mucho recibir esto de la leyenda misma. Lo atesoro conmigo para siempre".

Pelé a menudo ha presentado trofeos en los eventos del Gran Premio de F1, incluso a Michael Schumacher, como se ve en la imagen principal de este artículo.

Pelé también será recordado por ondear la bandera a cuadros en el Gran Premio de Brasil de 2002, cuando le dio la espalda y Schumacher cruzó la línea para reclamar la victoria.

El presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, también publicó un mensaje en nombre de la F1.

"Es con gran tristeza conocer el fallecimiento de Pelé, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos".

"Fue una luz para Brasil y para millones de personas en todo el mundo. Su talento y su sonrisa quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Nuestros pensamientos están con su familia en este triste momento".

