Redacción GPFans

Jueves 29 Diciembre 2022 05:47

Sebastian Vettel admitió que pudo ser compañero de Lewis Hamilton hace algunos años, pero aclaró que nunca tuvo la intención de dejar a Ferrari.

Después de ganar cuatro títulos con Red Bull, el alemán se fue a la Scuderia y ahí fue tentado por Niki Lauda, quien quiso convencerlo de cambiar de equipo y unirse a Mercedes.

"Quizá hubo una oportunidad de pasar a Mercedes, y lo había hablado con Niki Lauda, pero para ser sincero, estaba en medio de mi experiencia con Ferrari. Obviamente habría sido un gran problema, también porque Lewis era su número uno y no sé si nos habrían querido a los dos en el equipo", reconoció en el podcast Beyond The Grid.

Sin embargo, Seb sólo pensaba en ganar más títulos con los italianos y por eso no tenía intenciones de correr con los alemanes.

"Pero tampoco me interesaba mucho en ese momento, porque estaba muy ocupado con Ferrari, y mi sueño era que ese proyecto funcionara. Así que hablamos de ello, pero no era nada serio", aclaró.

"Un gran reto"

En ese instante él y Lewis Hamilton eran los dos principales candidatos al título de pilotos, por lo tanto, el enfrentamiento hubiera sido muy duro al interior de las Flechas Plateadas. Vettel cree que no estaba escrito que pasara.

"Creo que habría sido un gran reto ser compañero de equipo de Lewis, y creo que me habría gustado, pero no estaba destinado a serlo.

"En aquel momento, como he dicho, mi objetivo era ganar con Ferrari. No quería cambiar de equipo y ganar con Mercedes", agregó.