Redacción GP Fans

Lunes 26 Diciembre 2022 11:34

Lewis Hamilton ha dejado en claro que solo puede ofrecer mucho de sí mismo mientras intenta responder a los múltiples gritos de ayuda que recibe a diario.

Hamilton ha sido durante mucho tiempo un activista, pero desde que asumió la causa 'Black Lives Matter' luego de la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía en Minneapolis en 2020, el siete veces campeón de F1 avanzó mismo en el centro de atención mundial.

A lo largo del tiempo, Hamilton ha luchado noblemente por la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, principalmente en los deportes de motor, y estableció inicialmente la Comisión Hamilton en junio de 2020 con el objetivo de aumentar el número de personas negras.

Hamilton luego ayudó a Mercedes a establecer Accelerate 25, un programa de cinco años que estableció el objetivo de que el 25 por ciento de todos los nuevos titulares en el equipo provengan de grupos subrepresentados.

El año pasado, Hamilton fundó Mission 44, una fundación benéfica que busca transformar las vidas de los jóvenes de entornos desfavorecidos al reducir las brechas de oportunidades en la educación y el empleo.

Es comprensible que Hamilton se haya convertido en una figura de referencia para otras causas y organizaciones benéficas que buscan su patrocinio para promover sus propios objetivos.

El hombre de 37 años está haciendo todo lo que puede, pero reconoce que tiene que elegir y elegir.

"Hay tantas cosas que veré, y estoy como 'Dispara', y toca un nervio", dijo Hamilton, hablando con este escritor en una entrevista reciente para The New York Veces.

"Estás como 'está bien, hablaré'. Hablo de muchas cosas diferentes. Cuidarte es algo bueno, y no importa qué es lo que tengas que te preocupas. Personalmente, creo que puedes preocuparte por tantas cosas como quieras."

"Pero definitivamente estoy descubriendo que no puedes hacer todo y que eres solo una persona. Definitivamente he aprendido a reducirlo, poner tanta energía y enfoque en un área en particular".

Hamilton recordó haber asistido a una función en la Embajada Británica en Brasilia antes del Gran Premio de São Paulo en noviembre, durante el cual dice que se reunió con "muchas personas diferentes de diferentes ONG [organizaciones no gubernamentales] que le contaron las cosas por las que están luchando".

Agregó: "En ese momento, Yo estaba como 'quiero aprender más sobre eso', así que me iré y leeré sobre eso. Estaré en tantos vuelos leyendo sobre lo que están haciendo estas diferentes ONG."

"Me piden todos los días, varias veces al día, que sea embajador de tantas organizaciones diferentes que es claro existe un claro grito de ayuda. Hay tantas personas que intentan hacer cosas importantes y cosas impactantes."

"Tengo que recordar que hay mucho de mí, así que lo que trato de hacer es elogiarlos. Con suerte, eso atraerá más ojos, y tal vez el hecho de que yo esté allí también ayude a atraer la atención sobre lo que están haciendo".