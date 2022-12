Carlos Sainz recibió el auto de sus sueños y lo obtuvo justamente en los días previos a la Navidad.

Se trata de un Ferrari 812 Competizione, un GT de 999 unidades que monta el motor V12 de 830 caballos de fuerza en la parte delantera.

Here a closer look at Carlos's customized Ferrari feat. Charles also having a look at it 👀



📸 x freschezza_ https://t.co/nj4VFFpbQz pic.twitter.com/m34BdDhhI6