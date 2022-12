Nazario Assad De León

Martes 20 Diciembre 2022 10:10

Helmut Marko ha discutido la 'situación tensa' con Honda hacia una posible asociación a partir de 2026. Según el asesor austriaco de Red Bull Racing, Red Bull Powertrains está complicando la situación.

Marko habla sobre la situación de Honda. "Es una situación tensa con mucha historia. Cuando Honda anunció que se iría hace dos años, inicialmente no habríamos obtenido nada."

"Honda ni siquiera quería suministrar el motor existente y pudimos cambiar eso gradualmente en la asociación tal como la conocemos hoy. Al mismo tiempo, hemos asegurado nuestro futuro al establecer nuestra propia fábrica de motores".

2026

Red Bull, por lo tanto, está totalmente comprometida con la configuración de Red Bull Powertrains para 2026, de modo que pueda fabricar sus propios motores.

Esto dificultó las conversaciones con Honda, ya que el papel de Honda se volvió poco claro e incierto. "Cuando se trataba de decidir quién haría qué a partir de 2026, se volvió difícil. Se suponía que Honda solo haría la parte eléctrica, pero veamos qué sucede. Pronto se tomará una decisión". dijo Helmut

AlphaTauri

Lo que Marko sabe con seguridad es que AlphaTauri no es una opción para Honda. "Cuando Honda regrese, necesitarán un equipo superior y no podrá ser AlphaTauri. Cuando pregunto con todos los fabricantes de motores, desde Audi hasta Renault, quieren un segundo equipo. No queda mucho para Honda".