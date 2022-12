Redacción GPFans

Martes 20 Diciembre 2022 06:39

Fernando Alonso recibió un espejo retrovisor en el intercambio de regalos de la Fórmula 1. El responsable de ese detalle fue Kevin Magnussen.

El obsequio tiene un significado "especial" porque hace algunas semanas fue golpeado por atrás por Lance Stroll, con quien compartirá equipo en Aston Martin.

"'De mi primer coche. Es pequeño y verde. ¿De quién puede ser?", expresó en cuanto lo vio.

Al darse cuenta de que era un espejo, más que molestarse, prefirió "apreciar" el lado positivo.

"Gracias. Me puedo mirar a mí mismo", comentó.

El regalo que dio Fernando

A cambio él le entregó un Monopoly a Pierre Gasly, quien ocupará su sitio en Alpine.

"No voy a mentir: no tenía ninguno en mi casa en Milán y me iba a comprar uno", valoró el francés antes de hacer un comentario más:

"Además de darme su coche, me da un Monopoly, muy amable", agregó con una sonrisa y un "muchas gracias" en español.

