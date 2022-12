Redacción GPFans

Lunes 19 Diciembre 2022 05:35

Carlos Sainz admitió que Charles Leclerc se convirtió en una especie de maestro para él en la última temporada de la Fórmula 1 porque le enseñó hasta dónde podía llegar.

El 2022 quedará marcado como el primer año de la nueva era de la F1, con monoplazas hechos a partir de regulaciones distintas a las de las últimas campañas, algo que afectó a pilotos como el español.

"No estoy del todo satisfecho con mi temporada y no voy a mentir, el inicio de temporada ha sido duro en comparación con lo que esperaba. Con todos los autos que he conducido, siempre lo he dado todo de inmediato.

"Era la primera vez en mi carrera que me encontraba a dos o tres décimas del ritmo: realmente tuve que arremangarme para tratar de averiguar dónde estaban esas décimas", expresó en charla con Motorsport-Total.

Con el monegasco destacando en el arranque de la campaña, el español entendió hasta dónde podía llegar con su estilo de manejo.

"Leclerc condujo muy bien en la primera mitad de la temporada, mostrándome mis límites. Alcancé un buen nivel con este auto y ahora esta es la base para el próximo año", explicó Sainz.

"Pude ganar en Austin y en Sao Paulo"

En la última campaña Carlos se llevó su primera pole position y Gran Premio, pero piensa que podría tener un par más a su nombre de no haber sido por la falta de fortuna.

"Creo que Austin habría ido muy bien sin el choque con George (Russell", podríamos haber ganado con el ritmo que teníamos, pero así fue. Esto también muestra un poco de mi mala suerte este año.

"En Austin fui muy fuerte, en Brasil fui muy fuerte, pero en Austin George me sacó, y en Brasil tuve una penalización en la parrilla. Tenía muchas ganas de poder demostrar en la segunda parte de la temporada lo fuerte que soy y mis posibilidades de estar en la lucha por el título desde el inicio del próximo año", detalló.