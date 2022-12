Redacción GPFans

Domingo 18 Diciembre 2022 05:39 - Actualizada: 09:11

Fernando Alonso aún no tiene idea de qué pasos dará después de la Fórmula 1. El español formará parte de Aston Martin a partir del próximo año y no tiene planes concretos después de eso, dijo el dos veces campeón del mundo a Auto, Motor und Sport.

"Siempre he sido un piloto de carreras, ¿qué debo hacer después de mi carrera en el automovilismo? Realmente no tengo ningún plan para eso todavía", dijo Alonso.

Alonso logró encadenar hasta 10 carreras dentro del Top 10

"Todavía quiero lograr cosas en el deporte. Una victoria en el rally Dakar, por ejemplo, todavía está en la lista de deseos. Una victoria en la Indy500 también sería bueno", señaló.

Además, Fernando aún no sabe si tendrá un papel en la gestión de un equipo de carreras después de la carrera deportiva activa: "Ese no es mi primer pensamiento, pero no quiero cerrar puertas antes de que se abran.

"Nuestra vida ahora consiste en muchos viajes y si voy a hacer algo en el deporte, me quedaré. Si estoy voy a hacer algo que no me atrae, la batería se agotará rápidamente", declaró.

Revisión 2022

En la entrevista con el medio alemán, el experimentado piloto habló sobre 2022, una temporada que recuerda con orgullo: "Realmente no puedo recordar una carrera específica, pero hicimos un buen trabajo como equipo.

"Fuimos fuertes en todas partes, pero faltaba un poco de confiabilidad. Queríamos terminar cuartos en el campeonato de constructores y lo logramos", finalizó.