Redacción GPFans

Sábado 10 Diciembre 2022 08:09

Sebastian Vettel insiste en que su campaña social y ambiental no se abandonará a pesar de carecer de la plataforma de F1 para expresar sus puntos de vista.

El alemán se convirtió en un faro para varias causas en sus últimos años en el deporte, mostrando públicamente su apoyo a la comunidad LGBTQ+ mientras también participaba y creaba conciencia sobre una serie de esquemas ambientales.

Con Vettel ahora retirado después de 16 temporadas en la F1, la oportunidad de ser tan vocal como lo fue alguna vez ha desaparecido.

Uno de los cascos especiales de Sebastian Vettel

Sin embargo, cuando se le preguntó si la jubilación significaba una mayor oportunidad para impulsar más estos temas, dijo: "Obviamente, mis puntos de vista no serán retirados y abandonados. Pero en qué forma, tengo que averiguarlo.

"Tengo muchas ganas de no tener nada programado y sin compromisos. ¿Qué me hace eso? Hará muchas cosas en mi cabeza y en la dinámica. Pero tengo curiosidad por saber qué será exactamente.

"Sin compromisos, nada de lo que me inscribí, y tengo que hacer, algo así. Pero tengo muchas ideas y cosas que me encantaría hacer, pero no son como compromisos gruesos", comentó.

Vocero principal

Sebastian usó un total de 18 cascos diferentes esta temporada, con una gran cantidad de estos dedicados a crear conciencia sobre ciertas causas o crisis ambientales.

"Cuanto más observo y más me meto en todo esto, hay mucha gente que está haciendo grandes cosas.

"Es genial crear conciencia aquí, esparcir una semilla y simplemente hacer que la gente mire lo que está pasando y ayude a entender.

"Creo que una vez que entiendes, empiezas a preocuparte, y una vez que te preocupas, estás feliz de ayudar", señaló.