Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, bromeó con Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, sobre el límite presupuestario al momento de entregarle el trofeo del Campeonato de Constructores.

El día de ayer se llevó a cabo la gala de premios de la FIA, ceremonia donde el organismo hace la entrega de los trofeos del Mundial de Pilotos y de Equipos, entre otros premios.

Al momento de entregar el trofeo que acredita a los de Milton Keynes como campeones de la escudería, el presidente de la FIA decidió hacer una broma sobre el tope de costos.

"Quiero decir algo a Christian, esta copa no tiene nada que ver del límite de costos, así que no te preocupes, esto es de la FIA y no va a ser parte de tu límite presupuestario".

Red Bull tuvo la temporada más exitosa de su historia

Horner no se quedó callado y respondió con la controversia de los puntos que tuvimos en Japón: "Aunque hubo una confusión con los puntos ahí, afortunadamente Max ganó y lo pudo asegurar antes".

Sulayem volvió a contestar y dijo: "La FIA fue culpada por los puntos, pero la FIA no hace las reglas, los equipos hacen las reglas y nosotros las implementamos".

Las imágenes

A continuación podrás ver el incómodo momento.

Esta es la vergüenza ajena que dio ayer el presidente de la FIA en la entrega de trofeos.



Tras entregarle el título a Christian Horner, “bromea” con el límite presupuestario y luego se pone a defenderse de lo de Japón. Domenicali sin saber dónde meterse. pic.twitter.com/KBygdR2RnA — Víctor Abad (@victorabadf1) December 10, 2022